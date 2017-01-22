蔡英文：年金改革現在不做馬上就後悔

警方在博愛特區嚴陣警戒。(黃世麒攝)

警方針對進出人員詳查證件。(黃世麒攝)

警方針對進出人員詳查證件。(黃世麒攝)

抗議民眾很快就被警員勸離。(黃世麒攝)

吃尾牙的寒士們在管制區外排隊等待入場。(黃世麒攝)

要上班的民眾被擋在管制區外。(黃世麒攝)

吃尾牙的寒士們在管制區外排隊等待入場。(黃世麒攝)

吃尾牙的寒士們在管制區外排隊等待入場。(黃世麒攝)

針對年金改革，蔡英文總統今天表示，雖然有抗爭，但也不可能阻止，年金改革一定會進行，她引用前總統馬英九的談話，強調年金改革不是藍綠問題也不是政治競爭，愈晚改革，改起來愈痛，她也希望未來每5到10年就要定期檢討一次，「現在不做馬上就後悔」。

年金改革國是會議今天上午舉行，由於監督年金改革聯盟號召軍公教抗爭，會議所在地的總統府周邊層層管制進出，就連今天創世基金會舉辦的寒士尾牙餐會，都得在管制口排隊後再分批安檢後進入。

蔡英文在致詞時表示，這次的年金改革不強求一步到位，而是透過讓十八趴走入歷史，調降公教所得替代率、政府挹注財源機制、調整政務官併入事務官年資併計等設計，讓退休年金現在領得到，未來也領得到。

雖然場外有抗爭，不過她說，雖然場外有陳抗阻撓會議，但不可能阻止，年金改革一定會進行，這次的改革有幾項特點，包括讓社會了解年金改革內容和重要性，讓制度的改革被攤在陽光下、軍人制度獨立處理、設定老年基本生活的樓地板保障等等。

她知道一定會有人抗議不滿，這點可以體會，但為了永續的年金制度也只有往前走，她也引用四年前馬英九前總統的說法，強調年金改革不是「藍綠問題，也不是政治競爭」，就算再困難也要推動，年金改革經不起失敗，愈晚改，改起來愈痛。

(中時)