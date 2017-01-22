高雄火燒車，駕駛當場成焦屍

高雄22日凌晨發生火燒車意外，1名男性駕駛被燒死在車內，警方正全力釐清他的身分。（林宏聰翻攝）

高雄1部自小客車22日凌晨行經大寮區光華路時，擦撞對向護欄，疑因油箱破裂當場起火，警消趕往撲救，約20分鐘後將火勢撲滅。（林宏聰翻攝）

警方表示，起火車輛從北往南行駛，卻失控撞上對向護欄，地上留有2至3公尺輪胎痕，護欄上也有3公尺擦撞痕跡，車體被嚴重燒毀。（林宏聰翻攝）

高雄1部自小客車22日凌晨行經大寮區光華路時，擦撞對向護欄，疑因油箱破裂當場起火，警消趕往撲救，約20分鐘後將火勢撲滅，發現男性駕駛在車內已燒成焦屍，警方根據車籍資料查出車主是經營天然有機產品的林姓男子，聯繫後車主表示將車借給1名張簡姓女子駕駛，但目前張簡女子電話未接，警方正持續聯繫。

今天凌晨1時43分左右，消防局大寮分隊獲報，在台29線光華路段發生火燒車，警消趕往現場，因火勢相當猛烈，約2時8分才撲滅，警方在車內發現1具男性焦屍，在高溫破壞下，遺體軀幹倒在副駕駛座，膝蓋以下則仍在駕駛座。

警方無法辨識死者面孔，只能調車籍資料，查出車主是63歲林姓男子，在三民區明誠一路開設進口天然有機產品，經聯繫林男後，他表示將車子借給張簡姓友人，友人再借給其二姊使用，但二姊目前手機聯繫不上，無法得知駕駛身分，警方正持續聯繫，盼盡快確認死者身分。

警方表示，起火車輛從北往南行駛，卻失控撞上對向護欄，地上留有2至3公尺輪胎痕，護欄上也有3公尺擦撞痕跡，車體被嚴重燒毀，消防人員初步判斷，可能是油箱破裂，擦撞造成火花起火，才會引發如此猛烈火勢，究竟有無酒駕、或因不熟路況、甚至是有其他疾病導致車子失控釀禍，檢警將擇期解剖複驗釐清。

(中時)