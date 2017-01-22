蔡總統：年金改革一定要如期進行

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總統蔡英文今天在年金改革國是會議表示，要讓台灣年金制度成為政府付得起，退休領的到的永續制度，改革一定要如期進行。

蔡總統表示，最近有許多不實謠言、甚至LINE，阻撓改革會議進行，但這些都不可能減緩改革的進程，年金改革要讓台灣年金制度成為政府付得起，退休領的到的永續制度。

年金改革國是會議今天上午9時在總統府舉行，蔡總統出席並致詞時，作出上述表示。1060122

(中央社)