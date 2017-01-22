NBA》葛瑞芬接近復出 最快周三戰七六人

保羅與布雷克葛瑞芬(右)的受傷缺陣，造成快艇戰力上嚴重缺損。(美聯社資料照)

去年12月接受右膝關節鏡手術的快艇明星前鋒布雷克葛瑞芬，22日首次參加球隊訓練，儘管他無法參加今天與金塊比賽，卻最快能在周三，也就是25日客場與七六人之戰宣告傷癒復出，這對剛少了保羅的快艇來說，無疑是個好消息。

葛瑞芬受傷前打了26場比賽，平均拿到21.2分、8.8籃板與4.7助攻，「我已經非常接近復出了，能夠參加除了投籃與跑動以外的訓練感覺真好，我雖想今天就上場比賽，可是大家都知道那是不可能的 。」

由於保羅近日接受左手指修復手術，預計缺席6到8周時間，造成快艇戰績逐漸滑落，如今有了葛瑞芬即將回歸的好消息，相信能對他們帶來不錯的士氣提振，接下來就等保羅能否盡快回歸，畢竟距離季後賽越來越近了。

(中時電子報)