AIT執行理事羅瑞智：美台關係堅實邁進

美國在台協會(AIT)執行理事羅瑞智(右)期望新一年可以進一步強化美台關係。(江靜玲攝)

美國在台協會(AIT)執行理事羅瑞智21日表示，美國有（川普）新政府，美台關係將有更堅實的基礎，向前邁進。

台灣華府同鄉會21日舉行年會暨春節圍爐餐會，羅瑞智接受媒體訪問時表示，新年期望可進一步強化美台已十分緊密的關係。對於川普總統就職，台美關係前景，羅瑞智說，「我們有新政府，我認為，我們有更堅實的基礎向前推動。」。

美國前副總統錢尼的國安顧問葉望輝業也出席這項活動，他以流暢的中文致詞表示，2017年美中、美台，以及美國和其他國家的關係，都有新機會。他希望美國領導人多看看台灣政治，包括2000年台灣政黨輪替，2004年民進黨連任，美國共和黨也連任；2008年民進黨下台，共和黨也下台。2016年民進黨則在共和黨前執政。葉望輝說，他心中美國仍是第一，但他對台灣充滿了愛，呼籲與會者支持美國新政府和台灣政府，協助繼續改善雙邊關係。

對於川普總統就職演說中未提及民主自由，這些美國與台灣分享的共同價值，葉望輝認為，川普就職演說不是政策演說，相信未來數月川普會有許多機會和場合可闡述美國、美中和台美關係。

前行政院長游錫堃率領的台灣祝賀川普就職典禮代表團一行，以及馬里蘭州州長霍根韓裔夫人金有美 也出席了這項餐會。游錫堃一行會後離開華府轉赴紐約訪台，圓滿結束此次訪美任務。

(中時)