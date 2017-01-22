退將劉湘濱批 文化大革命手法操作年改

抗議民眾很快就被警員勸離。(黃世麒攝)

前國安會處長退役中將劉湘濱今天指出，年金改革的方案公布了，社會開始嚴重的撕裂與加速崩解！劉湘濱提出以下四點批判！

一、目標正確、師出有名，不代表可以「不擇手段」 。

年金改革完全是由不適格的林萬億一手操弄，完全主導。公布的年金改革方案，充分的證實了，八個月的「分區座談」、「國事會議」只不過是勞民傷財的過場而已，哪一點是會議的共識？！完全是林萬億520前「個人的版本」！以他的品格與能力，能規劃這麼複雜的案子嗎？而他所慣用的守法就是先製造對立，再把目標鬥臭。

二、年金改革的操作，完全是「文化大革命」的手法 。

林萬億所主導的年金改革，手法是：先利用媒體與輿論，把退休軍公教醜化成貪婪的既得利益者，要被改革的對象，再製造勞工與軍公教的對立，挑起年輕族群與退休軍公教的對立，製造職業的對立，階級的對立，世代的對立。這不完全是「文化大革命」的手法？！尤其是挑起世代對立，本質就是鼓動子女輩鬥爭父母輩，罪大惡極，天地不容！

三、「魚目混珠」的借刀殺人，不是無知，就是其心可誅 。

年金改革的緣起是「年金不改會破產」。18%的優存是退休給付的方式，屬政府的剛性預算，與基金的破產與否毫無關係。可是操作上卻將18%的優存醜化成年金破產的元兇。尤其是如此低的「所得替代率」早已限縮了18%的優存。主導者是不懂，還是故意的污衊？

四、「信賴保護」的破壞，國家的「中堅」動搖，「族群、階級對立」時，將是國家崩解的開始 。

劉湘濱說，民無信不立，信賴保護原則是國家穩定的基礎。當主政者無法以「使人信服的理由」去毀壞他的承諾時，將會喪失他的向心力，國家必然垮掉。軍公教是一個國家的中堅份子，當他們喪失了對政府的信心，在職的還能相信當他們退休時，不會遭到同樣的背棄？這個國家還能發展？！當國家的「中堅」動搖時，將是國家崩解的開始。

他說，最嚴重的影響是軍人，退休者憤恨、焦慮，現役的看到年金改革的作法，都覺得現在不受尊重，未來沒有保障，國家還能期望他們犧牲奉獻的拋頭顱、灑熱血的保國衛民嗎？！

(中時)