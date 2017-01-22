女星床戲像死魚 被酸演技不如AV女優

倉科加奈在新戲的床戲被指演技不如AV女優。（圖／翻攝on.cc）

日本F奶女星倉科加奈因和竹野內豐交往名聲大噪，近來她工作更是邀約不斷，與花美男三浦翔平在新戲中還有惹人遐想的床戲，只是播出後，倉科加奈被嫌演技不佳，網友還酸她比AV女優還不會演。

倉科加奈與三浦翔平在新戲《奪愛、冬》中飾演夫妻，而首集三浦翔平不僅大露肌肉，兩人更有床戲，不僅親暱咬耳朵，甚至有特寫4腳重疊的火辣畫面，但倉科加奈的表情就被指宛如「死魚」、演技不如AV女優等批評；而該劇講述的是日本社會非常普遍的婚外情關係，包含大谷亮平、水野美紀也都有參與演出。

(中時電子報)