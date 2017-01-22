女星床戲像死魚 被酸演技不如AV女優
日本F奶女星倉科加奈因和竹野內豐交往名聲大噪，近來她工作更是邀約不斷，與花美男三浦翔平在新戲中還有惹人遐想的床戲，只是播出後，倉科加奈被嫌演技不佳，網友還酸她比AV女優還不會演。
倉科加奈與三浦翔平在新戲《奪愛、冬》中飾演夫妻，而首集三浦翔平不僅大露肌肉，兩人更有床戲，不僅親暱咬耳朵，甚至有特寫4腳重疊的火辣畫面，但倉科加奈的表情就被指宛如「死魚」、演技不如AV女優等批評；而該劇講述的是日本社會非常普遍的婚外情關係，包含大谷亮平、水野美紀也都有參與演出。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。