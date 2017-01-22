層層拒馬中 凱道辦寒士尾牙

街友進入管制區。（方濬哲攝）

媒體也不知道從哪進入。（方濬哲攝）

拒馬與警力將尾牙與總統府阻隔。（方濬哲攝）

凱道今舉辦「寒士吃飽」（街友尾牙）活動，加上軍教人員也至該處抗議年金改革國是會議，警方在總統府周邊便架起層層拒馬，也媒體也不知道該從何處進入管制區。

(中時)