春節防亂漲價 三亞客房不得逾2萬8
海南三亞是中國大陸熱門的旅遊地點，為了防止春節期間漫天叫價的行為，當地旅遊部門規定，這段時間飯店的標準房價格不得高於每晚人民幣6000元（約新台幣2萬8200元）。
國際旅遊島商報報導，官方向三亞市飯店發出價格指導管理通知，提出上述規範。
報導指出，三亞文華東方酒店在內，有4家飯店的標準客房套裝產品網售價格高於6000元，但因包含交通及餐食，扣除後並未違反規定。
不過，也有網友認為，6000元一晚的兩人標準客房價格仍高。
據不完全統計，目前三亞共有各類旅館1752家，客房約10.71萬間，其中標準客房約佔7成。春節期間，76.4%的三亞標準客房均價為300元至1500元。
此外，官方也針對三亞景區、海鮮排檔、蔬菜水果市場等展開價格訪查。1060122
(中央社)
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