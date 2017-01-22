副總統：年金今天不改革 明天就後悔

國家年金改革國是會議今天在總統府召開，總統府國家年金改革委員會召集人副總統陳建仁表示，台灣的年金制度確實已經到了「今天不改革，明天就會後悔」的急迫窘境，年金改革是漫長旅程，國是會議只是開端。

行政院長林全、考試院長伍錦霖、立法院秘書長林志嘉及眾多政黨代表與會，上午9時舉行開幕典禮。

陳副總統致詞表示，感謝大家在寒冷天氣願意犧牲農曆年前最後一個假期，齊聚關心台灣年金制度未來，大家願意貢獻智慧、尋求改革共識，促成社會的公平、正義和和諧，他要表達謝意，這也表時年金制度確實已經到了「今天不改革，明天就會後悔」的急迫窘境。

陳副總統表示，過去台灣是「四高社會」，出生率高、薪資成長率高、經濟成長率高、銀行利率也高，但是現在台灣卻從「四高」變成「四低」，出生率低、經濟成長率低、銀行利率低、薪資成長趨近於零。以前認為合理的年金制度，現在已經變成不合理。

他說，每一項和年金制度有關的時空變景、指標數據都已經發生巨大變化。如果不及時調整，從109年起，各基金就會出現餘額用盡的危機，「我們面臨的考驗就好像是在急流救人，或者在懸崖勒馬一樣。」

公教勞年金、基金已經入不敷出，公教基金會在119年用盡、勞保基金在109年用盡。陳副總統說，當基金餘額開始走下坡，越早改革、越溫和，越容易懸崖勒馬、避免墜崖。比如有一艘船在急流中行走，如果感覺流速在增加的時候，就應該先知先覺採取避險措施，如果感覺船速增加，最起碼要後知後覺斷然改革航道，如果不這樣，仍然不知不覺，就會急速墜入到瀑布深淵。

陳副總統指出，當其他國家很早就未雨綢繆，完成年金改革的時候，我們如果還在猶豫、遲延、心存僥倖，台灣的年金制度就會崩潰瓦解，作為一個負責任的政府，蔡總統說，我們絕對不允許這樣的事情發生。

陳副總統表示，他要再次呼籲國人同胞，大家一定要共體時艱，和政府同心協力，共同建立一個「世世代代領得到、長長久久領到老」的年金制度。

陳副總統指出，今天的討論應該要聚集兩個焦點，第一是搶救年金危機，在很短時間內應該把基金用盡的危機往後延遲，第二就是再造年金制度。他曉得前立委沈富雄一直主張不要只是解口渴，要建立一個完整制度，「但是讓我們先把危機解決，再來做更長久規劃。」就像一個病人要進入急救時先搶救，搶救好了再讓他更加健康、更加好。

陳副總統感謝行政院、考試院團隊、各政黨領袖、職業團體、公民團體領袖，也特別感謝副召集人林萬億肩負很大重擔、承受外界苛責。

陳副總統指出，年金改革是一個漫長旅程，國是會議只是開端，不是終點。今天會議結論還要送給考試院、行政院進行法案研擬，然後送立法院審議。他要感謝在場考試委員、立法委員，「有你們在，我們很放心」。他期許與會代表積極貢獻智慧，發揮慈悲和勇氣，透過民主、科學、公開的討論，提出符合公平正義的年金改革方案。1060122

(中央社)