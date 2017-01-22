引述馬談年改迫切 蔡總統：一定要成功
總統蔡英文今天在年金改革國是會議說，前總統馬英九說過，年金制度是一個自助與互助的制度，可見年金改革不是藍綠問題，是不分黨派的領導人都必須要做的事情。
年金改革國是會議今天上午9時在總統府舉行，蔡總統出席並致詞時，作出上述表示。
蔡總統表示，「4年前同樣是1月，就在這地方，馬前總統向社會強調年金改革的迫切，他說，年金制度是一個自助與互助制度，並不只是你的年金或我的年金，而是我們的年金也是我們子孫的年金，更是不能倒也不會倒的年金。」
蔡總統說，可見年金改革不是藍綠問題，也不是政治競爭。年金改革是為了國家未來長治久安、不分黨派的領導人都必須要做的事情。
蔡總統表示，馬前總統曾宣示，就算再困難、年金改革一定要做，很遺憾前一個政府年金改革沒有成功，台灣經不起再一次的失敗，「我們一定要成功」。
蔡總統也呼籲，國人同胞能仔細看看所有提出的草案，這不是霸凌某些職業別，更不會讓人活不下去，這是溫和漸進的改革，「是各退一步、世代互助的方案」。1060122
(中央社)
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