年金改革國是會議 蔡英文致詞全文

年金改革國是會議22日在總統府登場，蔡英文總統表示，雖然有抗爭，但也不可能阻止，年金改革一定會進行。(總統府提供)

年金改革國是會議今(22)日在總統府登場，蔡英文總統表示，雖然有抗爭，但也不可能阻止，年金改革一定會進行，她引用前總統馬英九的談話，強調年金改革不是藍綠問題也不是政治競爭，愈晚改革，改起來愈痛，她也希望未來每5到10年就要定期檢討一次，「現在不做馬上就後悔」。

蔡英文致詞全文如下；

我相信各位都知道，這幾天，副總統已經召開記者會，用負責任的態度，提出年金改革草案，作為國是會議討論的基礎。

這個草案是歷經了年金改革委員會20場的會議，以及4場分區會議，並廣泛收集社會各界意見之後完成的。

草案所體現的是一個穩健改革的方案，不強求一步到位，而是用逐年漸進的方式，讓衝擊降到最低。

包括讓18%優惠存款走入歷史、調降公教所得替代率、訂定基本生活保障、漸進式調整費率、提升基金管理效率，以及建立政府挹注基金財源的機制，另外，黨職併公職、政務官年資併計事務官年資等不合理的設計，也要做處理。

這些作為，有一個重點，就是要讓台灣的年金制度，成為「政府付得起、退休領得到」、「現在領得到、未來也領得到」的永續制度。

我很期待各位，能夠透過今天的會議，提出寶貴意見，讓這個制度可以更加的健全。

這段時間以來，有許多不實的消息在散播，也有line上面的謠言，甚至有些阻擾會議進行的事情。不過，這些都不可能減緩改革進程，改革一定要如期的進行。

很多人會問，為什麼改革年金制度，要開這麼多的會？這是因為，我們檢討了過去改革失敗的原因。過去的改革，缺乏社會討論。這次，在政府正式提出最後方案，立法院審議前，我們希望透過「擴大參與」的方式，讓社會利害相關人的代表，都能夠好好地闡述意見。

年金破產危機，是經過數十年累積而來的。用半年多的時間歸納問題、提出方案，這樣的過程不僅值得，也很有必要。我相信許多年以後，當台灣各界回過頭來看這幾個月，我們會慶幸自己熬過這段過程。

這樣的過程有兩項重要的意義。第一，我們讓社會更了解年金改革的內容和重要性。

過去，即使多數人支持改革，但是卻因為制度過於複雜，很多人並不了解這個制度所潛藏的種種問題。

現在，年金制度的危機，終於被攤在陽光下，讓我們更了解到改革的重要性和急迫性，同時，也加強了我們改革的決心。

第二，是要讓改革的方案更具體和合理。

打從一開始，我們就不認為年金改革會議是一言堂，或是政令宣導。不同立場、不同主張，一定會有所爭執。會議過程也一定會有些吵吵鬧鬧。但是，我們因此聽見了不同的聲音，也讓各方意見都能融入改革方案裡面。

像是軍人退休制度獨立處理，警消及中小學老師的退休年齡的例外設計，還有目前採取的漸進原則，以及設定老年基本生活的樓地板保障。這些，都是一次次會議之後，所得到的珍貴成果。

我知道，今天總統府外面，會有一些人抗議。大家的利益受到影響，覺得不滿，這樣的心情，我可以體會。

但是，只有永續的年金制度，才會讓所有人，都能領得到年金，包括在抗議的朋友，還有你們的下一代。

四年前，同樣是一月，就在這個地方，馬前總統向社會強調年金改革的迫切。他說，年金制度，是一個自助與互助的制度，並不只是「你的年金」或「我的年金」，而是「我們的年金」，也是「我們子孫的年金」，更是「不能倒也不會倒的年金」。

可見，年金改革不是藍綠的問題，也不是政治的競爭，而是為了國家未來的長治久安，不分黨派的領導人，都必須要做的事情。

「就算再困難，年金改革也一定要做」，這是馬前總統的宣示。很遺憾，前政府的年金改革最後沒有成功。但是現在，台灣經不起再一次的失敗，我們一定要成功。越晚改，改起來就越痛。

在這裡，我誠懇地呼籲所有國人同胞，仔細看看現在所有提出的草案，我相信大家會發現，這不是霸凌某些職業別，更不會讓大家活不下去。這是溫和漸進的改革，是各退一步，世代互助的方案。

其實，社會上有很多退休的軍公教長輩，願意犧牲小我，共體時艱。也有年輕的公務員，希望年金制度不要破產，能夠永續。我要特別感謝他們對年金改革的支持。

全體國民對退休後生活安定的期待，是政府不能迴避的責任。改革之後，年金制度會走出破產危機，保持25年左右的財務穩健。我也要再一次強調，我希望未來每5到10年，台灣就定期檢討一次年金制度，這樣才會確保世世代代台灣人的退休安全。

年金改革現在不做，馬上就會後悔。為了台灣，我們必須一起承擔。會議就要開始了，希望各位在討論的時候能夠聚焦，因為台灣的未來在我們手上。我們聚焦，台灣的未來就能聚焦。

(工商)