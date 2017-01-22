田徑》對岸名將教頭 奧運銀牌名將來台授課
由中華民國田徑協會舉辦的106年B級教練講習會22日起在台北市大同高中開課了，中華田協特邀1996年亞特蘭大女子鉛球銀牌名將隋新梅以及前中國國家隊短距離名教頭余維立來台授課，有助於提升國內教練的知識與實戰經驗。
現年52歲的隋新梅，分別拿過1990與1994年亞運會金牌，以及1991年世界室內錦標賽冠軍，個人最佳成績是21公尺66，名列世界前十傑，目前在上海田管中心任教，國內年輕好手去年前往上海移地訓練時，隋新梅曾經指導馬皓瑋、林哲申、賴晉豪等男子鉛球選手，因此對台灣選手頗為熟悉。
現年60歲的余維立，1994年擔任中國國家田徑隊副總教練，專長是短距離包含100公尺、400接力以及110公尺跨欄，曾教導出多位世界級好手，30多年前開始推廣男子400公尺接力，幫助中國隊在亞洲跑出好成績。
余維立老教練此次第三次來台，隋新梅則是第一次踏上寶島，中華田協秘書長王景成與訓練組長邱為榮特設晚宴款待兩位名教練，王景成表示，希望國內年輕的短距離和鉛球教練能好好把握住這次機會，從兩位名教練的手中學得寶貴經驗。
(中時電子報)
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