瑪丹娜放話想炸白宮 CNN直播連3次爆粗口
政治素人川普昨天正式入主白宮，成為美國第45屆總統，不過這位史上「最不受歡迎總統」上任之日，各地抗議聲浪不斷，向來以厭惡川普聞名的流行天后瑪丹娜，就親自響應「女權大遊行」，甚至對著各媒體面前直接爆粗口，憤怒情緒播送全世界。
美國總統川普就職後，全球600個城市爆發大規模反川普「女權大遊行」，抗議過去川普多次發表歧視女性言論，向來恨川普恨得牙癢癢的瑪丹娜，也在未預告下現身集會現場，她難耐憤怒情緒自爆曾想炸毀白宮，不過最後決定以「愛」之名，團結所有人向川普展開反抗革命活動，但仍連爆三次粗口，雖然CNN等電視台在娜姊罵出第三次「Fxck」前緊急消音，不過在直播中都已將髒話播送全球，引發網友熱議。
(中時電子報)
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