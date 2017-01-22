吳德榮：春節跟強烈冷空氣、陰雨天說掰掰
氣象專家吳德榮今日在專欄「洩天機教室」預測春節天氣，他指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）電腦模式模擬顯示，春節年假期間，先有東北季風，之後回暖，再來一波鋒面。北台灣天氣，雖有比較多的變化，但不致太差，既不會有太強的冷空氣，也不會有惱人的連續性陰雨天；中南部受到的影響則很小。
吳德榮表示，27日除夕、28日年初ㄧ受東北季風影響，水氣不多，迎風面僅北海岸、北部山區及東半部有零星短暫降雨的機率；北部多雲偶見陽光，早晚偏涼；中南部不受影響，日夜溫差大。
29日年初二，逐漸轉偏東再轉東南風，各地天氣回暖，西半部晴朗；東半部易有局部短暫雨；30日年初三鋒面接近，天氣轉變，北部、東半部轉有雨；年初二、三清晨易有霧，應注意。31日年初四東北季風影響，北台灣轉涼，迎風面有局部短暫雨、中南部受影響機率低。但吳德榮提醒，該模擬模式有較大不確定性，民眾可再即時關注。
至於昨夜11點，淡水又降至10.6度，直逼前天下午的10.4度（此波「強烈大陸冷氣團」的平地最低溫記錄），但今晨淡水的氣溫則從12度回升至13、14度之間，吳德榮特別提醒「天氣乾冷 早晚注意保暖」。
他解釋，因為上半夜天空晴朗、地表風弱，長波輻射降溫效應強；下半夜層狀雲籠罩，阻擋長波輻射，地表風也比較増強，造成冷暖空氣混合，致使長波輻射降溫效應，完全被破壞。
吳德榮說，最新（21日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）數值模式模擬，今、明（22、23日）兩天乾冷空氣加入，將維持冷氣團的強度。
然而，他提醒，白天氣溫會回升，因為清晨籠罩台灣上空的層狀雲，因日照而減弱、消散，但夜間又有輻射冷卻效應而降溫，日夜溫差擴大；嘉義以北空曠地區，明晨氣溫仍有降至11、12度的機率；西半部天氣晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有零星短暫雨機率。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。