藝術北港幸福小鎮 笨港風物聯合展
北港不只是花燈原鄉，人文薈萃散發豐富鄉土民情，笨港風物聯合展帶引走入300年來的開發歷史，雲林縣政府今天邀民眾，來北港觀賞台灣燈會，體驗藝術北港的幸福小鎮。
經濟部核定「104年度地方產業雲林縣北港糕餅麻油產業發展計畫」，由中正大學、台中教育大學師生團隊，即日起在振興戲院舉辦3個月的笨港風物特展。
雲林縣政府建設處指出，特展蒐集近千張老照片，並透過大師筆墨，勾勒北港產業手作的幸福精神與藝文，風味獨特，每幅畫作都在述說北港濃厚的人文風情。
建設處表示，希望透過特展，帶引民眾走訪北港最原始的美麗感動，體驗藝術幸福的滋味，並帶動地方產業發展，加上2月即將登場的台灣燈會北港燈區「工藝風華」展出，徜徉北港之美。1060122
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。