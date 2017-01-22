年金改革 林萬億：會定期滾動檢討

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年金改革委員會副召集人林萬億今天重申，這次年金改革會先維持3大基金在25至30年內不會出現破產危機，未來會定期滾動檢討，讓基金永續。

年金改革國是會議今天登場，政務委員同時是年金改革委員會副召集人林萬億在報告中重申，這次年金改革是先維持一個世代（25至30年）不會出現破產危機，未來會採納年金改革委員會意見，定期滾動檢討，讓基金永續。

林萬億說，現階段的改革目標有3個，包含「健全年金財務，促進制度永續」、「確保老年生活，經濟安全無虞」跟「兼顧職業衡平，實現世代互助」。

制度架構部分，林萬億指出，在現制軍、公、教、勞、農、國民分立的社會保險與退休(伍)金制度下進行制度內涵改革，使制度內涵原則趨於一致。軍人退撫制度單獨設計，但原則仍會一致。

費率部分，公教人員退休金跟勞工保險都會逐年調升，不過，林萬億強調，未來3至5年內都會再做檢討是否要繼續調升。

林萬億表示，有超過85%的國民瞭解年金改革的急迫性與必要性，也都支持年金改革。

另外，林萬億表示，過去20場會議跟4場分區座談中，都有幾十位到幾百位朋友參與，但部分成員因為陳抗受到干擾，林萬億也為此感到抱歉。

這次年金改革的9大重點為優先讓18%優惠存款儘速走入歷史；調降公教人員年金所得替代率；延長平均薪資採計期間；延後請領年齡；逐步調高保費或提撥費率；政府挹注財源；改善基金投資報酬率；跨職域任職年資可攜帶；特殊對象處理。1060122

(中央社)