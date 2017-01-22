國是會議 蔡總統提年金改革兩大意義

總統蔡英文今天表示，政府用半年多時間歸納問題，提出年金改革方案，這樣過程不僅值得也很有必要，而且有兩個重要意義：讓社會更了解改革內容和重要性、讓改革方案更具體和合理。

國家年金改革委員會國是會議今天上午登場，蔡總統在開幕典禮致詞表示，年金改革草案歷經年金改革會議20場會議和4場分區會議，廣泛收集各界意見完成，草案是穩健改革方案，不強求一步到位，而是用逐年漸進方式讓衝擊降到最低。

蔡總統舉例，18%優存走入歷史，調降公教所得替代率，訂定基本生活保障，漸進式調整費率，提升基金管理效率，建立政府挹注基金財源機制，另外黨職併公職、政務官年資併計事務官年資等不合理設計也要處理，這些作為的重點是要讓台灣年金制度成為政府付得起，退休領得到，現在領得到未來也領得到的永續制度，

蔡總統說，這段時間有許多不實消息在散播，也有LINE上的謠言，甚至有些阻撓會議進行的事情，但這些不可能減緩改革進程，改革一定要如期進行。

蔡總統說，很多人會問，為什麼改革年金制度要開這麼多會？這是因為過去改革缺乏社會討論，這次在政府正式提出最後方案、立法院審議前，希望透過擴大參與方式，讓社會相關利害人代表都能好好闡述意見。

蔡總統說，年金破產危機是經過數10年累積而成，用半年多時間歸納問題、提出方案，這樣過程不僅值得也很有必要，她相信許多年後，當台灣各界回過頭來看這幾個月，大家會慶幸自己熬過了這過程。

蔡總統指出，這樣的過程有兩個重要意義，第一，讓社會更了解年改內容和重要性；過去即使多數人支持改革，但因為制度過於複雜，很多人並不了解這制度所潛藏種種問題，現在年金制度危機終於被攤在陽光下，讓大家更了解到改革的重要性及迫切性，同時加強改革決心。

蔡總統說，第二個意義是讓改革方案更具體和合理，打從一開始政府就不認為年改會議是政令宣揚或一言堂，不同立場和不同主張一定會有所爭執，會議過程也一定會有些吵吵鬧鬧，但是因此聽見不同聲音，也讓各方意見都能融入改革方案裡。

蔡總統舉例，像是軍人退休制度獨立處理，警消及中小學老師退休年齡設計，還有目前採取漸進原則及設定老年基本生活樓地板保障，這些都是一次次會議所得到的珍貴成果。1060122

(中央社)