瑪丹娜現身華府遊行 戴貓帽為女權發聲
流行樂天后瑪丹娜（Madonna）今天毫無預告地現身華盛頓，參與聚集數以萬計示威民眾、向川普發起的女權抗爭活動。
「滾石雜誌」（Rolling Stone）與法新社報導，多位名人與人權運動人士接連數小時上台發表演說，最後輪到「娜姊」瑪丹娜登場，她說：「歡迎參與這場愛的革命、這場抗爭，我們做為女性，拒絕接受這個新暴政時代。」
除這位頭戴黑色「貓帽」的58歲歌手之外，還有許多明星加入這次大型示威運動行列，包括女權主義指標人物史坦能（Gloria Steinem），及女演員艾希莉賈德（Ashley Judd）。
瑪丹娜告訴為數眾多的示威群眾：「我們不害怕，我們不孤單，我們不會放棄。」現場幾乎都是女性，許多人戴著粉紅色「貓帽」。
她也說：「我們的團結具有力量，真正的團結不會讓反對勢力逮到機會。」
川普在選戰中取得驚人勝利後，瑪丹娜曾直接表達自己的失望心情。
希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）爭取成為美國首位女總統時，瑪丹娜曾大力助選，在這位民主黨候選人敗選後，瑪丹娜告訴「告示牌」雜誌（Billboard）：「女性仇視女性。我認為就是這麼一回事。」
而在今天的遊行中，她的用詞更具革命性的論調，也夾雜許多咒罵言詞。
她說：「這場黑暗讓我們警醒。善並未贏得這場選戰，但最後的勝利屬於善。」（譯者：中央社廖禹揚）1060122
(中央社)
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