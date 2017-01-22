蔡總統引馬英九言 指年金改革不分黨派

總統蔡英文今天表示，4年前的1月，前總統馬英九向社會強調年金改革的迫切，可見年金改革不是藍綠問題也不是政治競爭，而是為了未來國家長治久安，不分黨派領導人都必須要做的事情。

國家年金改革委員會國是會議今天在總統府內登場，蔡總統在上午的開幕典禮致詞時表示，她知道今天外面會有一些人抗議，大家利益受到影響覺得不滿，這樣的心情她可以體會，但只有永續年金制度才會讓所有人都能領到年金，包括抗議朋友和他們的下一代。

蔡總統說，4年前同樣是1月，「就在這地方，馬前總統向社會強調年金改革的迫切，他說，年金制度是自助與互助制度，並不只是你的年金或我的年金，而是我們的年金，也是我們子孫的年金，更是不能倒也不會倒的年金」。

蔡總統說，可見年金改革不是藍綠問題也不是政治競爭，而是為了未來國家長治久安，不分黨派領導人都必須要做的事情；「就算再困難，年金改革也一定要做，這是馬前總統宣示」。

蔡總統說，很遺憾，前一個政府的年金改革最後沒成功，但現在台灣禁不起再一次失敗，一定要成功，越晚改，改起來越痛，她要誠懇呼籲所有國人同胞，仔細看看現在所有提出來草案，相信大家會發現，這不是霸凌某些職業別，更不會讓大家活不下去，這是溫和漸進改革，是各退一步、世代互助的方案。

蔡總統並感謝社會上很多退休軍公教長輩願意犧牲小我，共體時艱，也有年輕公務員希望年金制度不要破產，能夠永續，她要特別感謝他們對年金改革的支持。

蔡總統說，全體國民對退休安定生活的期待是政府不能規避責任，改革之後年金制度會走出破產危機，保持25年左右財務穩健；她強調，希望未來每5到10年，台灣定期檢討一次年金制度，這樣才會確保世世代代台灣人的退休安全。1060122

(中央社)