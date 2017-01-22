每人寫一字 台南打造5樓高春聯
台南市議員林(?日)乙今天在永康區的服務處舉辦賀歲活動，特別準備了可達5層樓高的超大型春聯，邀請民眾每人揮毫寫下心中最想寫的一個字，共同打造大春聯，為來年祈福。
林(?日)乙上午在服務處舉辦名家揮毫贈春聯賀歲活動，除了邀請3名書法家現場揮毫寫春聯供民眾索取，並準備了兩條約20公尺長、掛起來可達5層樓高的超大型春聯，邀請民眾一起參與。現場還準備了向農民收購的5000顆高麗菜當贈品，吸引不少民眾參加。
林(?日)乙表示，書法有悠久歷史，但現代人比較少寫毛筆字了。因此在歲末時邀請名家現場揮毫贈春聯，讓鄉親感受過年氣氛，也能接觸傳統文化。希望每名參加的鄉親都可在這個超大型春聯上，寫下心目中最喜歡、覺得最有意義的字，一起把春聯完成。
他說，自己寫下的是「寶」字，除了有招財進寶之意；也因為每個人都是家裏的寶，希望鄉親們身體健康、吉祥如意，國泰民安。1060122
(中央社)
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