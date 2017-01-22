NBA》籃網肖想客場2連勝 巴坦說不！

黃蜂中鋒席勒飛身扣籃，布魯克羅培茲只能躺在地上呆看。(美聯社)

籃網22日來到客場面對前次對決絕殺險勝的林書豪前東家黃蜂，儘管一度打到末節反超比分，卻守不住法國射手巴坦的瘋狂三分球攻勢，籃網最後以105比112無奈吞敗，目前9勝34敗，仍居聯盟墊底，本季第10勝還不知在哪裡。

儘管開局就遭地主黃蜂打出16比0，籃網一度落後到15分以上，這次他們卻不肯放棄，逐漸縮小落後差距，甚至靠著最後9分49秒波達諾維奇的兩罰俱中，反以89比87超前比分，也讓比賽變成互有領先僵局。

不過巴坦1個人改變場上局面，他先是完成不可思議的「四分打」，接著又投進三分球，1個人連拿7分，肯巴沃克也補上1顆三分球，帶領黃蜂107比98超前，籃網仍想繼續追分，可惜祭出故意犯規戰術也改變不了敗局。

前役爆冷在客場痛宰鵜鶘29分的籃網，22日以布魯克羅培茲表現最優，他拿24分、5籃板與4助攻，得分次高的是波達諾維奇16分，艾西14分，吉爾派崔克13分、5助攻與4籃板，林書豪此役仍沒隨隊征戰，無緣跟前隊友敘舊。

黃蜂全隊7人得分上雙，曾跟林書豪拍過搞笑短片的吉爾克里斯17分、14籃板，塞申斯也有17分，贏球功臣巴坦16分、9籃板、6助攻與4抄截，沃克16分，貝林納里14分，席勒12分、9籃板，卡明斯基10分。

(中時電子報)