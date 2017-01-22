民調墊底？柯文哲：是以前太高了

台北市長柯文哲(報系資料照)

台北市長柯文哲接受電視節目《台灣名人堂》專訪今天播出，主持人問及最近公布的民調中柯文哲在六都墊底，心情是否受到影響？柯文哲表示，這是預期中的事，是以前的太高了，那是不對的，且民調低有好處，有時間去重整並找到自己的問題，他還說，民調會準的話，川普也不會當選。

主持人提到目前表態參選或遭點名有可能參選台北市長的數個人選，包括總統前副秘書長羅智強、台南市長賴清德、立委曾銘宗、行政院前院長張善政等，有無影響？誰是假想敵？柯文哲表示沒有，這是言之過早，且搞不好都不在這裡面。

主持人並問及，有傳言說柯因為擔心賴清德來選，甚至跟民進黨中央提議讓賴選新北市長，由他選台北市長？對此，柯文哲也否認，表示沒有，他認為連任最好的準備還是最好每天的工作，「抵抗力好、身體好，就沒有問題」

(中時)