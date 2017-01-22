川普就職 越南賀電盼加強越美關係

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越南政府昨天對美國總統川普就職發出賀電，表示祝賀並期待進一步加強越美全面夥伴關係。

越南外交部指出，國家主席陳大光、總理阮春福、國家副主席鄧氏玉盛和副總理張和平等昨天向川普及副總統彭思就職表達祝賀。

越方表示，越美雙方在遵守國際法以及互相尊重獨立、主權、領土完整和政治體制的基礎上，處於進一步加強全面夥伴關係各領域合作的時機。

越方希望，願與美國密切合作，推動東南亞國家協會與美國的合作關係、亞太經濟合作會議（APEC）與其他區域機制等。1060122

(中央社)