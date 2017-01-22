川普拒認人氣差 怒嗆媒體故意的
美國總統川普今天指控媒體故意少算出席他就職大典的觀禮人潮，只把重點放在華府國家廣場（National Mall）前空蕩蕩的街道，他拒認各家媒體所提的證據，堅稱有多達150萬人到場觀禮。
法新社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，川普（Donald Trump）在就職後第一個整天參觀中央情報局（CIA）總部時告訴CIA幹員：「我發表演說，一眼望去，廣場看起來像是有100萬人，有150萬人。」
「他們秀給人看的是特別沒人的地方，然後說，川普吸引的人潮沒有很多。」
川普表示，有家電視台估計觀禮人數只有25萬，「那樣不差，但那是謊言」。他堅稱人潮從他發表演說的國會山莊，沿著階梯一路延伸到20個街區外的華盛頓紀念碑（Washington Monument）。
華盛頓當局並未提供當天的觀禮人數，但電視畫面清楚顯示，出席川普就職大典的人潮其實沒有延伸到華盛頓紀念碑。空拍照片也顯示，川普就職當天的觀禮人潮，明顯不及歐巴馬2013年連任時。1060122
(中央社)
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