蔡總統年金改革國是會議致詞全文

總統蔡英文今天出席年金改革國是會議，除引述前總統馬英九曾提改革迫切外，並向場外抗議人士喊話，強調永續年金制度，所有人才領得到；「年金改革現在不做馬上就會後悔」。

年金國是會議上午9時在總統府登場，蔡總統出席並致詞，擔任年金改革委員會召集人的副總統陳建仁、副召集人林萬億、行政院長林全、考試院長伍錦霖、立法院秘書長林志嘉及眾多政黨代表與會，上午9時舉行開幕典禮。蔡總統致詞全文，如下：

各位都知道這幾天副總統已經召開記者會，用負責任態度提出年金改革草案做為國是會議討論基礎，這草案歷經年金改革會議20場會議和4場分區會議，廣泛收集各界意見完成。

草案體現是穩健改革方案，不強求一步到位，而是用逐年漸進方式讓衝擊降到最低，包括18%優存走入歷史、調降公教所得替代率、訂定基本生活保障、漸進式調整費率、提升基金管理效率、建立政府挹注績金財源機制，另外黨職併公職、政務官年資併計事務官年資等不合理設計也要處理。

這些作為有個重點，要讓台灣年金制度成為政府付得起，退休領得到，現在領得到未來也領得到的永續制度，期待各位透過今天會議提出寶貴意見，讓制度更加健全。

這段時間有許多不實消息在散播，也有LINE上的謠言，甚至有些阻撓會議進行的事情，這些不可能減緩改革進程，改革一定要如期進行。

很多人會問，為什麼改革年金制度要開這麼多會？這是因為檢討過去改革失敗原因，過去改革缺乏社會討論，這次在政府正式提出最後方案、立法院審議前，希望透過擴大參與方式，讓社會相關利害人代表都能好好闡述意見。

年金破產危機是經過數十年累積而成，用半年多時間歸納問題、提出方案，這樣過程不僅值得也很有必要，我相信許多年後，當台灣各界回過頭來看這幾個月，我們會慶幸自己熬過了這過程。

這樣過程有兩個重要意義，第一，我們讓社會更了解年改內容和重要性，過去即使多數人支持改革，但因為制度過於複雜，很多人並不了解這制度所潛藏種種問題，現在年金制度的危機終於被攤在陽光下，讓我們更了解到改革重要性及迫切性，同時加強我們改革決心。

第二讓改革方案更具體和合理，打從從一開始我們就不認為年改會議是政令宣揚或一言堂，不同立場不同主張一定會有所爭執，會議過程也一定會有些吵吵鬧鬧，但是我們因此聽見不同聲音，也讓各方意見都能融入改革方案裡，像是軍人退休制度獨立處理，警消及中小學老師退休年齡設計，還有目前採取漸進原則及設定老年基本生活樓地板保障，這些都是一次次會議所得到珍貴成果。

我知道今天外面會有一些人抗議，大家利益受到影響覺得不滿，這樣心情我可以體會，只有永續年金制度才會讓所有人都能領得到年金，包括抗議朋友和你們的下一代。

4年前同樣是1月，就在這地方，馬前總統向社會強調年金改革的迫切，他說，年金制度是自助與互助制度，並不只是你的年金或我的年金，而是我們的年金也是我們子孫的年金，更是不能倒、也不會倒的年金，可見年金改革不是藍綠問題也不是政治競爭，而是為了未來國家長治久安，不分黨派領導人都必須要做的事情。

就算再困難，年金改革也一定要做，這是馬前總統宣示，很遺憾前一個政府的年金改革最後沒成功，但現在台灣禁不起再一次失敗，我們一定要成功，越晚改，改起來越痛，在這裡我誠懇呼籲所有國人同胞，仔細看看現在所有提出來草案，我相信大家會發現，這不是霸凌某些職業別，更不會讓大家活不下去，這是溫和漸進改革，是各退一步、世代互助方案。

社會上很多退休軍公教長輩願意犧牲小我共體時艱，也有年輕公務員希望年金制度不要破產能夠永續，我要特別感謝他們對的支持。

全體國民對退休安定生活的期待是政府不能規避責任，改革之後年金制度會走出破產危機，保持25年左右財務穩健，我要再一次強調，希望未來每5到10年台灣定期檢討一次年金制度，這樣才會確保世世代代台灣人的退休安全，年金改革現在不做馬上就會後悔，為了台灣我們必須一起承擔，會議就要開始，希望各位在討論時能聚焦，因為台灣未來在我們手上，我們聚焦，台灣未來就能聚焦。1060122

(中央社)