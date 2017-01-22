駁憲兵停休 國防部：蔡正元散布不實言論

我要評比

國防部今天表示，並沒有下達北部地區所有憲兵停休及向總統府集合等相關命令，前立委蔡正元所說均非事實，蔡正元散布不實言論，企圖激化衝突與對立，國防部予以嚴厲譴責。

蔡正元在臉書上發文指政府下令北部地區所有憲兵停休，全部要向總統府集合，還要準備鎮暴用橡膠槍彈。

國防部今天嚴正表示蔡正元所述均非事實，其以臉書散布不實言論，企圖激化衝突與對立，國防部予以嚴厲譴責。

國防部強調，基於維護安全，憲兵依據「警、憲平常協助處理治安規定」辦理，並沒有下達北部地區所有憲兵停休及向總統府集合等相關命令。籲請各界應杜絕不實流言，避免以訛傳訛，激起民眾恐慌的心理，造成社會的不安。1060122

(中央社)