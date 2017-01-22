燈節封中華路8小時 柯P：交通一定會影響

台北市長柯文哲今早到榮濱商圈走街、給民眾發財金。（陳燕珩攝）

台北燈節今年移師北門，2月11日元宵大遊行將封閉中華路8小時，外界擔憂交通打結。台北市長今早到榮濱商圈走街前受訪時說，交通一定有影響，就像辦台北馬拉松等大型活動，本來就很兩難，但當天並非上班日，應該還好，有創新就會有風險，會盡量辦好。

去年台北燈節主燈福祿猴被民眾酸「醜」，今年主燈蛋殼小雞日前曝光，柯文哲直呼很潮。他說，今年希望扳回一城，但成果如何要開幕才知道，過去幾年台北燈節都在花博舉辦，今年想發揮創意移到舊城區舉辦，做一件與過去不一樣的事，這是創新、也是冒險。

對於屆時中華路將封街8小時，柯文哲強調，當天若是上班日就麻煩了，還好是周六，雖然交通一定會受影響，但北市辦大型活動一定會面臨這問題，以前沒做過，就試試看。

(中時)