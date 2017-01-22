姚文智積極布局 柯P：各自推產品由市場決定

台北市長柯文哲今早到榮濱商圈走街、給民眾發財金。（陳燕珩攝）

民進黨立委姚文智表明參選2018台北市長選舉，日前他曾公開要柯文哲下屆「禮讓」民進黨，事後強調是開玩笑的。對此，柯文哲今早到榮濱商圈走街前受訪說，每個人就照自己想法去做，大家可以各自生產產品，最終還是由市場決定一切。

民進黨祕書長洪耀福昨強調，屆時會推自家人與柯文哲拚民調，贏了就是民進黨選，沒有禮讓問題。柯文哲今說，這個問題應等到明年過完年才需要密切討論，台灣就是這樣，任期才過一半就開始討論選舉，政治都被選舉塞滿，整個政府、政黨都沒辦法頭腦清楚、不受干擾做事，實在不好。

柯文哲說，外面要討論沒關係，但他個人及團隊沒想那麼多，還是那句話，「每天認真做事就是連任最好的準備。」

(中時)