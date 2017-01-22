民進黨推人選 柯文哲：明年過年後討論

台北市長柯文哲今天再度被問及民進黨可能推出人選競爭下任市長選舉，柯文哲說，需要密切討論應該是在明年過完年後，「台灣政治被選舉塞滿，讓政府無法不受干擾做事。」

柯文哲上午出席「2017台灣年味在台北」榮濱商圈走街，會後受訪，媒體提問，關於立委姚文智近期動作頻頻，擬對下任市長選舉做準備，對姚文智有何建議。

柯文哲說，「哪有什麼建議？」每個人按照自己的想法去做，「產品可各自生產，但由市場決定一切。」

媒體詢問，民進黨擬要可能推出下任台北市市長人選，何時會與民進黨協商。

柯文哲說，需要密切討論，應該是明年過完年後的時候，且時間才一半，就開始討論選舉，「整個台灣政治被選舉塞滿，變成政府或政黨，沒有辦法不受干擾的做事。」

柯文哲表示，外面要討論當然也沒有辦法，但在自己的團體中，還是那一句話，「認真做好每一天的工作，就是連勝最好的準備。」1060122

(中央社)