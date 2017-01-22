民進黨推人選 柯文哲：明年過年後討論
台北市長柯文哲今天再度被問及民進黨可能推出人選競爭下任市長選舉，柯文哲說，需要密切討論應該是在明年過完年後，「台灣政治被選舉塞滿，讓政府無法不受干擾做事。」
柯文哲上午出席「2017台灣年味在台北」榮濱商圈走街，會後受訪，媒體提問，關於立委姚文智近期動作頻頻，擬對下任市長選舉做準備，對姚文智有何建議。
柯文哲說，「哪有什麼建議？」每個人按照自己的想法去做，「產品可各自生產，但由市場決定一切。」
媒體詢問，民進黨擬要可能推出下任台北市市長人選，何時會與民進黨協商。
柯文哲說，需要密切討論，應該是明年過完年後的時候，且時間才一半，就開始討論選舉，「整個台灣政治被選舉塞滿，變成政府或政黨，沒有辦法不受干擾的做事。」
柯文哲表示，外面要討論當然也沒有辦法，但在自己的團體中，還是那一句話，「認真做好每一天的工作，就是連勝最好的準備。」1060122
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。