及早預防流感 教育部提醒多運動勤洗手
寒假期間是流感流行高峰期，教育部今天提醒，要多運動、勤洗手、戴口罩、及早治療，有咳嗽症狀時，務必戴上口罩，咳嗽時用手帕或衛生紙摀住口鼻。
教育部國民及學前教育署表示，急性病毒性呼吸道疾病常引起發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛以及咳嗽等症狀，學校師生應特別注意身體健康，加強流感防治。
依據衛生福利部疾病管制署疫情監視資料，本流感季截至105年12月29日共計242例流感併發重症確定病例，28例經審查與流感相關死亡病例，主要感染病毒型別為H3N2型；國際疫情監測資料指出，北半球整體流感疫情逐漸上升，全球也持續發生新型A型流感散發病例。
國教署指出，流感病毒是經由飛沫及接觸傳染，人潮擁擠處易快速傳播，由於校園內同儕接觸頻繁，有咳嗽症狀的教職員工生，務必戴上口罩，盡量與旁人保持適當距離，咳嗽時用手帕/衛生紙摀住口鼻(緊急打噴嚏時請用衣袖掩口鼻)，使用過的衛生紙丟入加蓋垃圾桶，並養成勤洗手習慣。
流感的危險徵兆包括呼吸短促、呼吸困難、發紺、血痰或濃痰、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，如有上述病徵，應立即前往醫院接受適當治療，以掌握治療的黃金時間。
為避免群聚感染及嚴重併發症，國教署指出，學校師生如有流感症狀應儘速就醫治療，由於抗病毒藥劑在發病後的48小時內使用效果最好，當出現流感相關症狀時，應及早診斷與治療。
國教署也提醒，寒假是流感高峰期，教職員工生記得多運動、勤洗手、戴口罩、及早治療，才能健康百分百，流感防治措施可至疾管署網站(http://www.cdc.gov.tw)查詢，或撥打免付費民眾疫情通報及關懷專線1922、防疫專線（0800-001922）。1060122
(中央社)
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