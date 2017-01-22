台北燈節在西區 柯文哲：盡力辦好
台北市長柯文哲今天說，台北燈節成果如何，要開幕後才知道，「新東西總是有些風險，會盡力辦好」，附近路段的交通一定受影響，因為中華路要封路，但「以前沒做過，試試看」。
柯文哲上午出席「2017台灣年味在台北」榮濱商圈走街，會後受訪，媒體提問，是否想透過台北燈節扳回一城以及舉辦燈節可能帶來的交通影響。
柯文哲說，「我們希望扳回一城」，台北燈節舉辦的成果如何，要開幕後才知道，因為燈節過去都在花博舉辦，觀傳局建議，今年是否要有創意，所以移到舊城區，「當要做過去很多年都不一樣動作，就是冒險、創新，新東西總是有些風險，但會盡力辦好」。
至於交通問題，柯文哲坦承，一定會受到影響，因為到時中華路會封路，封路就會有影響，這也是台北長期以來會面對的問題，就像是台北馬拉松，只要在台北辦大型活動就會面臨交通問題，「這是兩難問題」。
媒體詢問，舉辦台北燈節周邊路段要封路8小時，柯文哲說，還好，因為是星期六，上班日就麻煩，「以前沒做過，試試看」。1060122
(中央社)
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