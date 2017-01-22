男日月潭釣魚失足落水 救起無生命跡象
羅姓男子今天與友人到日月潭釣魚，疑因設置釣竿不慎落水，日月潭消防隊運用水下攝影機很快找到羅男，但救起時已無生命跡象。
南投縣政府消防局救災救護指揮科上午7時16分接獲民眾報案指出，日月潭月牙灣附近有釣客落水，消防局立即調派日月潭消防分隊出動消防員、潛水員、義消共20多人，攜帶救生艇、水中攝影機前往搶救。
救難人員到場即投入搶救，同步運用配置在船艇的水下攝影機搜尋，很快在岸邊不遠處水下找到男性溺水者，再由潛水員搶救上岸，但已明顯死亡，經隨行女性友人要求，將溺水者送往埔里基督教醫院搶救。
日月潭今天有環湖路跑賽，案發現場恰好在健行組行經路線附近，引起不少跑者注意，南投縣警察局集集分局日月潭派出所員警到場，拉起封鎖線以利救援。
警方初步調查，設籍台中市的61歲羅姓男子與一名女性友人到月牙灣附近釣魚，疑因在岸邊設置釣竿時不慎失足落水，友人聽到落水聲查看，便不見羅男身影，因羅男不會游泳，友人趕緊向路跑賽交管人員求助及報案，現場留下3、4支釣竿等釣具。1060122
(中央社)
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