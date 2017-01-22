兩年最引以為傲的事 柯：改變政治文化

台北市長柯文哲今早到榮濱商圈走街、給民眾發財金。（陳燕珩攝）

台北市長柯文哲接受電視節目《台灣名人堂專訪》今天播出，他提到，過去兩年最引以為傲的事就是改變政治文化，例如他不設基金會、拿到史上最高二備金也不亂用、工程不追加預算等。

柯文哲進一步說明，他在北市府兩年結餘420億，其他縣市都在舉債，北市卻有結餘；另二備金雖然是歷史上最高，使用上卻是歷史上最低，意即即使給他錢，他還是遵守財政紀律。此外，大工程也沒有追加預算。

柯文哲並說，他最驕傲的是沒有設置基金會，如果設了就會有人來捐錢，接下來想公正的執政就會很困難，他說他也很想設，但這就跟魔戒一樣，套上去以後就拿不掉。

(中時)