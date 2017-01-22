MLB》不補納波里守一壘？ 遊騎兵總管有新想法

納波里有可能因合約問題，回不了遊騎兵。(美聯社資料照)

連續失去兩個先發一壘手後，為了填補火力空缺，遊騎兵季後極力尋求補強，原本盛傳將找納波里(Mike Napoli)回鍋，但合約遲遲未敲定，美媒22日報導，如今遊騎兵總管丹尼爾斯(Jon Daniels)的新想法，似乎打算直接從現有陣容中找尋人選。

「小王子」菲爾德(Prince Fielder)退休、莫蘭(Mitch Moreland)轉戰紅襪，頓失兩名炮手的遊騎兵，去年11月就傳與納波里接洽，到12月底已進入最後議約階段，但或許是遊騎兵只開兩年，而非納波里想要的三年約，協商陷入僵局，《theScore》佩瑞格(Dylan Perego)指出，丹尼爾斯似乎已考慮其他的方案。

「我們仍然有些隊內的選擇，」丹尼爾斯表示，他認為守一壘、打指定打擊(DH)、及守外野兩翼，能同時成為列入考量的條件；而放眼遊騎兵現有陣容，有望接手一壘的魯亞(Ryan Rua)及普羅法(Jurckson Profar)，確實都是內外野兼修的優替人，但炮管遠不及離隊的莫蘭。

雖然有此想法，丹尼爾斯仍沒有放棄補強，「如果有適合我們，且球隊負擔得起的人選，我們一樣會考慮。」從他此番發言、未簽下納波里，日前又接連補進J.漢米爾頓(Josh Hamilton)及隆尼(James Loney)來看，使得納波里被放掉的可能性遽增。

對於丹尼爾斯的方針，總教練班尼斯特不反對，並表示如果要新的人選，他深具信心，「我們有些現有的人選，我想他們能讓我們變得更好。」報導點出其中一個人選，是年僅23歲的蓋洛，他上賽季僅出賽17場，守過1場一壘，其他場擔任DH跟三壘手，不過打擊率不到一成，想上先發得多下點苦功。

(中時電子報)