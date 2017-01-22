全美200萬人上街反川普 空拍畫面曝光
美國總統川普昨天宣誓就職，遊行主辦單位估計，今天全美有高達200萬人走上街頭，參與女性領導的和平抗議活動。空拍畫面顯示，洛杉磯、芝加哥等地也舉行盛大遊行。
華府方面，「婦女華府大遊行」（Women's March on Washington）主辦單位告訴法新社，他們估計參與人數多達100萬人，遠多過初步預估。不過由於華府不公布人數統計，無法獨立證實上述人數。
此外，還有50多萬人湧入加州洛杉磯街頭，是抗議規模最大的遊行活動之一。示威者擔心，川普上台後恐逐步摧毀在性別平等、避孕與墮胎等議題上取得的進展。
洛杉磯警局（LAPD）發言人尼曼（Andrew Neiman）告訴法新社，警方仍在統計洛杉磯遊行人數，但這次活動規模，絕對比2006年50萬人所參加的支持移民遊行還大。
洛杉磯遊行主辦單位宣稱，參與人數高達75萬人；紐約遊行主辦單位也稱，共有50萬人走上紐約街頭。
「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導，有15萬人在芝加哥集會抗議，不過未獲警方證實；波士頓媒體也引述市長華爾希（Marty Walsh）辦公室表示，估計有13萬5000人到15萬人上街抗議。
邁阿密、丹佛、西雅圖與費城，也有大批民眾走上街頭。
「今日美國報」（USA Today）刊出美國各地抗議人潮的空拍畫面，十分震撼。空拍畫面顯示，印第安納州印第安納波利斯（Indianapolis）和密蘇里州聖路易市（St. Louis）與也舉行浩大示威活動，民眾高舉標語表達抗議。（譯者：中央社周莉芳）1060122
(中央社)
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