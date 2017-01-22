熊本熊現身動漫節 繪本作者辦簽名會
(中央社記者鄭景雯台北22日電)經熊本縣官方認可的繪本「KUMAMON與藍蜜蜂的夥伴們」作者葉山祥鼎，2月3日將在台北動漫節舉辦個人首場海外簽名會，屆時吉祥物熊本部長「KUMAMON」也將現身站台。
「KUMAMON與藍蜜蜂的夥伴們」作者「葉山祥鼎」，出生於熊本，具有作家、攝影家的身分，並同時身兼葉祥明阿蘇美術館館長及北鎌倉葉祥明美術館理事長。
由於身分及職位的關係，讓葉山祥鼎開始投入熊本縣阿蘇的環境保護，推動「村莊互信運動」，除了舉辦演講，參加「NHK 深夜廣播」等電視和廣播節目以外，還創作朗讀繪本音樂會的詩和表演工作。
「KUMAMON與藍蜜蜂的夥伴們」一書，主要講述KUMAMON來到了「召喚幸福的藍色蜜蜂」布魯比居住的森林，並與布魯比的夥伴們一同遊戲並合力搭建樹屋的過程，而在書中所描繪出互相尊重、認同、信賴的可貴等概念，無論大人小孩，都能從故事中感受到幸福。
葉山祥鼎2月3日12時，將在台北動漫節A舞台舉辦個人首場海外簽名會，屆時知名吉祥物熊本部長「KUMAMON」也將現身站台，購買「KUMAMON與藍蜜蜂的夥伴們」的前150名與會民眾，可擁有簽名資格，並有機會與「KUMAMON」近距離互動、合影。1060122
(中央社)
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