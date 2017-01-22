秦金生公祭 宋楚瑜哽咽盼來世再做兄弟

親民黨主席宋楚瑜（左）22日出席親民黨秘書長秦金生公祭。面對戰友的猝逝，他哽咽說，千言萬語無法表達內心的悲痛，盼與秦金生下一輩子能再當好兄弟，一起繼續努力。中央社記者王承中攝 106年1月22日

親民黨主席宋楚瑜今天出席親民黨秘書長秦金生公祭。面對戰友的猝逝，他哽咽說，千言萬語無法表達內心的悲痛，盼與秦金生下一輩子能再當好兄弟，一起繼續努力。

秦金生8日辭世，享壽70歲，今天上午在台北市立第一殯儀館景行廳舉行公祭。宋楚瑜致詞時一度哽咽說，千言萬語無法表達他內心的悲痛，只能祝秦金生一路好走，盼下一輩子還要當好兄弟，一起繼續努力。

宋楚瑜表示，當他聽到秦金生猝逝時非常震驚，幾乎不敢相信，秦金生過世後，他每天都到靈堂跟家屬一同表示對秦金生的哀思跟懷念。

宋楚瑜指出，將近30年中，從省政府到親民黨，他與秦金生一同工作。他說，秦金生一生從未為己打算，凍省後，國民兩黨都曾答應要給秦金生職務，但秦金生從未動搖，永遠跟戰友站在一起，是位出將入相的頂尖人物。

宋楚瑜說，秦金生總是默默幫助他人，自己卻瀟灑來去，個性獨一無二，堅持中但有彈性、圓融中不失強韌、妥協中不忘原則，一生為國為黨，經常受任於亂軍之際，奉命於危難之間，任勞任怨，鞠躬盡瘁，令人無限感念。

最後，他哽咽的說，千言萬語無法表達內心的悲痛，只能祝秦金生一路好走，他會記得這輩子兩人堅持的信念跟價值，希望為下一代創造美好的願景。他說「金生，下一輩子我們還要當好兄弟，讓我們一起繼續努力」。1060122

(中央社)