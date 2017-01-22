陸股指期貨政策將鬆綁 春節前可能實施

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中國大陸2015年股災後，被嚴格限制交易量的股指期貨，傳出將在春節前正式鬆綁，保證金、交易手續費及持倉數都將進行調整。

2015年中大陸爆發股災後，監管單位嚴查惡意做空及高頻交易，股指期貨被認為是投機風險高的產品，因此受到管制。

財新網報導，2015年8月，中國金融期貨交易所將非套期保值帳戶的單個產品及單日開倉從1500手縮減到100手，9月又要求上述交易超過10手即構成「日內開倉交易量較大」的異常交易行為；對保證金及平倉手續費也大幅度提高。股指期貨交易量大幅萎縮。

陸股在2016年表現低迷，跌幅全球墊底。為刺激股市交易，去年底傳出股指期貨交易將正常化，報導指出，鬆綁政策可能在春節前正式實施。1060122

(中央社)