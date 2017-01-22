川普就職 AIT官員：盼強化台美關係

美國在台協會執行理事羅瑞智在華府台灣同鄉會新春年會表示，在川普政府之下，他期盼進一步強化台美關係。中央社記者廖漢原華盛頓攝影 106年1月22日

美國在台協會執行理事羅瑞智今天表示，在川普政府之下，他期盼進一步強化台美關係。台海和平穩定仍是美國的利益，台灣關係法的規定承諾持續下去，是美方行動決定的指引。

羅瑞智（John Norris）在華府台灣同鄉會新春年會表示，美國政權在昨天移交給共和黨，早前也與出席美國總統就職典禮的前行政院長游錫(方方土)、縣市長和立法委員等代表團成員會面，雙方討論美台關係當前堅實的現狀，雙方關係是基於共有的民主價值與利益，以及人民的連結。

羅瑞智說，在川普（Donald Trump）政府之下，他期盼進一步強化寶貴的台美關係。

他說，亞太區仍是美國利益所在，不同政府執政或許對如何追求最佳利益有不同觀點，但台海和平穩定仍符合美國的利益，台灣關係法的規定承諾持續下去，是美方行動決定的指引。

駐美代表高碩泰致詞表示，川普就職對台美來說都是關鍵階段，對此樂觀有信心。

前副總統錢尼（Dick Cheney）的國安顧問葉望輝（Stephen Yates）以中文表示，相信2017年對台灣來說是真正新的一年，中美關係與台美關係都有很多新機會。

前往華府出席川普就職典禮的祝賀團成員也到場，台中市長林佳龍和時代力量立委林昶佐，向葉望輝致贈紀念品，感謝他長期對台灣的支持。1060122

(中央社)