蘇花公路連環車禍 5人輕傷

我要評比

蘇花公路台9線174公里處錦文隧道附近，22日上午8時多發生連環車禍，4車撞毀。警方接獲民眾報案稱，大貨車及小客車擦撞共4輛車，有民眾受傷，3名大人及2名小孩均輕傷。（花蓮縣消防局提供）中央社 106年1月22日

蘇花公路台9線174公里處錦文隧道附近，22日上午8時多發生連環車禍，4車撞毀。警方接獲民眾報案稱，大貨車及小客車擦撞共4輛車，有民眾受傷，3名大人及2名小孩均輕傷。（花蓮縣消防局提供）中央社 106年1月22日

蘇花公路台9線174公里處錦文隧道附近，今天上午8時多發生連環車禍，4車撞毀。警方接獲民眾報案稱，大貨車及小客車擦撞共4輛車，有民眾受傷，3名大人及2名小孩均輕傷。1060122

(中央社)