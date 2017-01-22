中壢百貨賣場辦公室火警 消防搶救

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桃園市中壢區中豐路225號3樓的小北百貨賣場辦公室今天上午9時28分發生火警，所幸現場無人員受困，警消派出大批人車搶救，已經控制火勢。

警消派出消防人員57名、消防車22輛、救護車2輛，總計24輛，順利控制火勢，並無人員受傷及受困。1060122

(中央社)