柯文哲：世大運一定邀蔡英文總統

台北市長柯文哲今早到榮濱商圈走街、給民眾發財金。（陳燕珩攝）

台北市長柯文哲接受電視節目《台灣名人堂專訪》今天播出，由於世大運將在今年舉辦，主持人也問到中國大陸的選手來台灣參加是否衍生掛國旗、抗議等狀況？對此，柯文哲表示，雙方要節制，老實講大陸當然有它的態度，但是它也不希望跟台灣關係搞不好、讓台灣民眾反感，因此，希望在大家可以接受的範圍內把它辦好，透過這個世大運讓兩邊的關係更好，而不是辦一個世大運，兩邊關係更差。

柯文哲說，一定會邀請蔡英文總統參加，世大運不是台北的世大運，是台灣的世大運，再怎樣還是要讓蔡英文總統出席，基本的該有的還是要有，哪有說國家領導人不來的，這沒有道理。

(中時)