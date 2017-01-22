跳水王子戴利玩網路性愛 婚前認了偷腥

戴利與未婚夫達斯汀。（圖／達志影像）

英國跳水王子戴利（Tom Daley）和編劇男友達斯汀（Dustin Lance Black）先前才宣布將在今年結婚，沒想到現在卻被爆出他上網玩網路性愛，不僅傳鹹濕簡訊、還有影片、照片等，而據悉他也已和未婚夫坦承過去在網上有過不健康的行為。

戴利被爆料去年2月和一名男粉絲玩網路性愛，他不僅透過Instagram跟對方私訊，大誇自己身材非常棒，甚至附上電話號碼，兩人前後聯絡了將近快一年，在這之間更會發情慾簡訊、裸照以及影片等，甚至力邀對方到倫敦見面。

不過事件爆發後，戴利也只能向未婚夫認錯，坦言自己過去有幾段「網上關係」，他接受英國《太陽報》訪問時，也坦承是因兩人工作太忙，成天分隔兩地，他受不了誘惑才會與其他男子搭上，但也強調「這絕對不會再發生」，也說自己的關係僅於網上，並沒有真的外出有親身接觸，更表示他與達斯汀現在更親密了！

(中時電子報)