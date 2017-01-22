梅健華最愛小吃：刈包 擔仔麵 虱目魚
農曆年前，美國在台協會今天在臉書公布影片，AIT處長梅健華和妻子陳舲舲各自選出自己最愛的台灣小吃，梅健華非常內行的選出「刈包、擔仔麵、虱目魚」，也要求網友推薦美食。
美國在台協會（AIT）處長梅健華說，「台灣對我和Kathy（陳舲舲）來說，簡直就是老饕天堂。我們不單愛吃，也喜歡做菜、研究典故，甚至點評一番。我們來台後嚐遍各地美食，快來看看我們最愛的是哪幾道菜！」
在影片中，梅健華對妻子說，他從小就很喜歡過年，因為可以吃到很多好吃的東西；陳舲舲說，來台灣有1年半了，走了很多地方，而且去到哪、吃到哪，她問老公最喜歡吃什麼？梅健華說，「太多了，講不完。」
陳舲舲要他講3個，梅健華選出「刈包」，他認為刈包很像漢堡，但是口味更豐富；再來是「擔仔麵」，熱騰騰的湯麵讓人滿足，第三是「虱目魚」，他還秀了台語，說愛吃南部的「虱目魚肚」。
陳舲舲則是喜歡QQ的甜不辣、雖然油但是超好吃的炸排骨，還有配啤酒最棒的辣椒炒花生小魚乾。
梅健華最後要臉書網友推薦最喜歡吃的一道菜。有網友要他們去吃鼎邊銼，蚵仔煎、肉圓、雞排也都有人推薦。1060122
(中央社)
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