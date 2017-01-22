年金改革 郝龍斌籲政府不要急著一刀切
國民黨副主席郝龍斌今天說，年金改革是很複雜的工程，民進黨政府要苦民之苦，不要急著一刀切，大家再繼續談。此外，建議國民黨智庫召開「民間國是會議」，讓更多人參與。
年金改革國是會議上午9時在總統府舉行，場外也有抗議人士。郝龍斌上午在臉書發文說，年金改革政策影響全民，不能只為了讓「總統個人成積單」多一項，操之過急。
郝龍斌希望總統蔡英文及行政院長林全以政府領導人的身分，走出總統府、直接面對全國軍公教。除了，明確肯定軍公教對國家的貢獻不容漠視，也希望承諾願意與軍公教代表再坐下來談。
他說，台灣必須和諧，所謂「當家不鬧事」，當家的不能反而操作社會對立，請重視軍公教對國家的貢獻，國家的人才培育、經濟發展、治安維護、國防安全是全國軍公教人員固守崗位的成果。
郝龍斌說，軍公教不是不願意改革，而是不願意被污名化、被羞辱、被當作犧牲品。
「坦白說，民進黨抹黑軍公教、不尊重軍公教，也不是一天兩天的作為」。郝龍斌說，他們一再用對立激化的名詞挑釁、傷害軍公教的感情，也撕裂社會與軍公教的信任。
郝龍斌說，現在年金改革涉及軍公教勞，也就是影響到全民，是很複雜的工程，民進黨政府要苦民之苦，不要急著一刀切，大家再繼續談。
他說，國民黨身為最大的在野黨，人民也期待能有具體作為。
郝龍斌說，國民黨自己有非常專業的智庫，黨主席洪秀柱也是智庫董事長，建議可以主動邀請結合其他更多民間智庫、其它在野黨、專家學者以及軍公教勞等代表，召開「民間國是會議」，用比民進黨更開大門、走大路的方式，讓更多人參與納入，尊重更多的意見，進而研擬出一可行的對應版本，提供全民做為比較選擇。1060122
(中央社)
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