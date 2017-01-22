陳建仁：年金會議聚焦搶救危機、再造制度

年金改革國是會議22日在總統府登場，開幕典禮後，副總統陳建仁（中）步行前往國史館，出席分組會議。（劉宗龍攝）

陳建仁副總統今天出席年金改革國是會議全國大會開幕式時表示，我們的年金制度已到了「今天不改革，明天就會後悔」的地步，今天國是會議只是開端，會議應該聚焦在「搶救年金危機」、「再造年金制度」兩個焦點，希望國人和政府同心協力，一起建立一個「世世代代領得到，長長久久領到老」的年金制度。

以下是陳建仁致詞內容：

非常感謝大家在這麼寒冷的天氣，願意犧牲農曆年前的最後一個假期，齊聚在這裡，一起關心台灣年金制度的未來。大家願意在這裡，奉獻各位的智慧，一起尋求改革的共識，促成社會的公平、正義與和諧，我再次向大家表達謝意。這也表示我們的年金制度，確實已經到了今天不改革，明天就會後悔的急迫窘境。

在過去，台灣是一個「四高」的社會--出生率高、薪資成長率高、經濟成長率高、銀行利率高；但現在，台灣卻從「四高」變成「四低」—出生率低、經濟成長率低、銀行利率低、薪資成長趨近於零。以前認為合理的年金制度，現在已經變成不合理，每一項和年金制度有關的時空背景與指標數據，都已發生巨大的變化，如果不及時調整，從民國109年起，各基金就會陸續出現餘額用盡的危機。

我們面臨的考驗，就如同是「急流救人」或「懸崖勒馬」一樣。我們的公教勞基金已經入不敷出，而且公教基金會在119年用盡、勞保基金會在109年用盡，當基金餘額走下坡時，我們越早改革越溫和，也越容易懸崖勒馬，避免墜崖。

例如有一艘船在急流中，我們感覺到流速在增加時，就應該先知先覺的採取避險的措施；等到船速再增快時，起碼也要後知後覺的斷然改變航道；若是仍然不知不覺，就會急速墜入瀑布深淵。

當其他國家很早就未雨綢繆完成年金改革的時候，我們如果還再猶豫、遲延，心存僥倖，那麼，台灣的年金制度將會崩潰瓦解。做為一個負責任的政府，蔡總統說，我們絕對不允許這樣的事情發生。

我也要再一次呼籲國人同胞，大家一定要共體時艱，和政府一起同心協力，共同建立一個「世世代代領得到，長長久久領到老」的年金制度。

所以我們今天討論，應該聚集在兩個焦點，第一個是「搶救年金危機」，我們在很短的時間內，應該把基金用盡的危機往後延遲；第二是「再造年金制度」，在座的沈富雄立委他一直主張，我們不要只是解渴，要建立一個完整的制度。讓我們先把危機解決，再來做更長久的規劃。所以今天，也要請大家聚焦在怎麼搶救年金危機，如果大家覺得，我們提出的草案可行，雖然不滿意但是可以接受，我們可以再來討論，再造年金制度。

在此，我要特別感謝行政院林院長以及他所帶領的執政團隊，以及考試院伍院長所帶領的團隊，在我們年金改革的過程當中，能夠做出一個可行、可久的改革制度草案。我也要感謝各個政黨的領袖，也感謝宋楚瑜先生願意和我對談，感謝各個職業團體、公民團體的意見領袖，在推動改革的過程中，不斷提出精闢的見解與建議，來協助年金改革的推動；也謝謝年金改革委員會的同仁，不眠不休加班精算各項數據，使得每一場會議的順利成功。

最應該感謝的就是副召集人林萬億政委，他承擔了很大的重擔，也謝謝你承擔了很多外界的苛責。

年金改革是一個漫長的旅程，國是會議只是一個開端，不是終點，今天的會議結論，我們還要送到考試院、行政院進行法案研擬，然後還要送立法院審查。我們也感謝今天的考試委員，還有立法委員，有你們在我們很放心，因為這個制度在你們的陪伴之下，一定會越來越健全。

我期許我們的與會代表，積極貢獻你們的智慧，發揮你們的慈悲和勇氣，透過民主的、科學的、公開的討論，提出符合公平正義的年金改革方案。

包括總統、行政院長林全、考試院長伍錦霖、立法院秘書長林志嘉、社會民主黨主席陳尚志、民國黨主席徐欣瑩、臺灣團結聯盟主席劉一德，以及綠黨主席梁益誌，以及參與年金改革國是會議全國大會的代表等亦出席本開幕式。

(工商)