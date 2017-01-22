中市民進黨辦青年營 帶動「議」同參政

台中市議員張雅旻（右五起）、台中市府新聞局長卓冠廷、副市長林依瑩出席民進黨台中市黨部「台中青年 議同參政 寒假青年營」。（盧金足翻攝）

台中市議員張雅旻（右起）、台中市府新聞局長卓冠廷、民進黨青年發展部主任黃守達，與年輕人互動熱烈。（盧金足翻攝）

民進黨台中市黨部主委何明杰（左五）鼓勵年輕人「議」同參政，帶動年輕人回到基層。（盧金足翻攝）

民進黨台中市黨部響應黨中央「青年接力」系列計畫，寒假舉辦「Be a powerful person台中青年議同參政 寒假青年營」，市黨部主委何明杰為營隊熱情開場，課程師資包括台中市府新聞局長卓冠廷、市議員張雅旻等人，民進黨青年發展部主任黃守達表示，希望將人才留在地方，改變台灣，從地方開始。

這場培訓年輕人關心政治的寒假營隊，由學員分組舉行分組座談之外，也由官員、民代與幕僚等黨內菁英與學員分享一路走來的心路過程，台中市副市長林依瑩則擔任營隊神秘嘉賓，暢談社福政策。

年輕從政的代表張雅旻，對當前政治形態風氣在改變，她強調，需要人才與幕僚相互輔佐，服務基層地方才能更多元。

卓冠廷為市府團隊最年輕的首長，號召年輕人多多參與營隊，把握當下的友誼，「你會知道當年與你一起參與的青年營朋友，都是你未來的資產！」鼓勵學員堅持初衷走下去。

「很多人都問民進黨青年部在做什麼？」黃守達，青年部就是要將人才留在地方，改變台灣，要從地方開始。

黃守達與多名年輕世代政治工作者出版《政治工作在幹嘛？》一書，張雅旻馬上額外加碼，鼓勵來參與的青年學員，免費贈送在場的所有學員。

「議同參政」青年營隊講師還有行政院發言人參議詹賀舜，課程主題為「數位時代的蒞臨」、公督盟執行長張宏林分享「國會監督看議事廳」、立法委員張廖萬堅暢談「民代助理這一行」、行政院中部聯合服務中心執行長方昇茂講述「地方組織經營」，各在不同領域、議題上和青年學子互動與座談帶來豐富有趣的課程內容。

民進黨台中市黨部表示，民進黨一直以來都和青年世代站在一起，提供年輕人公共參與及政治工作的途徑，帶動年輕人回到基層以紮根改革、深化民主，為迎向下個階段做好充足的準備。

何明杰強調，年輕人充滿熱情與動能，缺少的是機會與方法，民進黨不只持續傾聽年輕人的意見，更會幫年輕人大聲喊出「青年接力，有我有你」的心聲，期盼年輕朋友一起來加入改革行列。

(中時)