俄艦隊抵日本舞鶴港 將進行聯合軍演

俄國「無畏級」反潛驅逐艦特里布里茲上將號抵日本舞鶴港，將進行聯合演習。圖為同型艦庫拉科夫海軍中將號。(圖/俄國海軍)

俄國太平洋艦隊的特里布里茲上將號(Tributs)反潛驅逐艦與補給艦鮑里斯∙布托馬號已抵達日本舞鶴港，除了友好訪問之外，也將與日本海上自衛隊進行聯合海上救援演習，這是2014年之後，俄日雙方進行的首次聯合演習，似有遏制大陸的意味。

俄羅斯新聞網報導，俄國東部軍區新聞保障處處長馬特維耶夫表示，俄軍艦指揮部代表纣與舞鶴市市長，和日本海上自衛隊代表舉行晤談。至於艦隊的軍人們參會離港參觀該市的名勝古蹟，並與日本海員們舉行一系列體育活動，在輕鬆的行成結束，兩國會在舞鶴港內，以及較北方的若狹灣舉行代號「SAREX」的聯合海上救援演習。

俄國太平洋艦隊自2016年10月以來，走訪世界各地執行遠航任務，他們剛結束了訪問對菲律賓馬尼拉港，以及韓國釜山港的行程。

日本海上自衛隊的日向號直升機驅逐艦，也將參與日俄海上演習。(圖/日本防衛省)

中新社報導，日本海上衛隊與俄國海軍進行的演習將在22日到23日開始，這是兩國第16次舉行的聯合演練，2014年因烏克蘭問題中斷，直到今年才恢復。據稱，這場演習雖然規模不大，區域也不廣，但似乎有針對大陸在北冰洋航線活動日漸頻繁，因此試圖在遠東加強日俄聯合，以形成對大陸的遏制力。除俄方派出的兩艘艦艇以外，日本海上自衛隊還會派出直升機護衛艦「日向號」和燧級多用途支援艦。其中「日向號」特別值得注意，它具有全通式甲板的特徵，很類似美國的兩棲突擊艦，被視為具有「準航空母艦」的性能，可以搭載大量的直升機與兩棲登陸部隊，現在日本海上自衛隊已有3艘同類型艦艇。

(中時電子報)