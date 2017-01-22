1月22日中視午間新聞速速報
【蔡拚年改蔡總統:年金改革一定要如期進行】
年金改革國是會議今天在總統府登場，總統蔡英文在開幕典禮致詞時表示，台灣禁不起再一次失敗，一定要成功。她呼籲國人，仔細看看所有改革草案，相信大家會發現這不是霸凌某些職業別，更不會讓大家活不下去，這是溫和漸進的改革。她宣示,年金改革一定要成功。
【示威反川 全球大串連 220萬女性上街反川普】
美國史上最不受歡迎的總統當選人川普，（20日）正式入主白宮，為了抗議他過去多次發表歧視女性言論，包括美國在內，全球多個國家的女性（21日）走上街頭，響應「女權大遊行」。估計全球共有82個國家、673個城市,響應示威，參與總人數,已達上百萬人。
【看天追雪 今僅回溫2~3℃ 明轉冷下探12℃】
星期天，冷氣團稍微減弱！不過明天起第二波冷氣團2報到，周一、周二兩天偏冷，北部沿海空曠地區下探12℃。而在周二白天冷氣團,減弱後，海面水汽移動，北部及東北部,會有局部短暫雨。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播張以仁播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：中視新聞
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